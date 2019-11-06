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Британський міністр у справах Уельсу подав у відставку

Новини » Політика     06.11.2019 - 15:01
Британський міністр у справах Уельсу подав у відставку
Фото: Алан Кернс (twitter.com aluncairns)

Прохання Кернс подав на ім'я прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона

Міністр Великобританії у справах Уельсу Алан Кернс прийняв рішення залишити свій пост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відповідне прохання Кернс подав на ім'я прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

Як повідомляє видання, відставка відбувається на тлі скандалу, що стосується колишнього помічника політика Росса Ингленда. Кернс підтримав його кандидатуру на виборах до парламенту Уельсу, в той час як той був фігурантом гучної справи про зґвалтування колишньої співробітниці апарату Консервативної партії.

Інгленд на суді нібито свідчив проти потерпілої, в результаті чого справа розвалилася.

"Це дуже чутлива тема, так що в світі триває обговорення я прийняв рішення подати прохання про відставку з поста міністра у справах Уельсу", - йдеться у надісланому документі Джонсону.

Зазначимо, що Кернс був міністром у справах Уельсу в кабінетах Девіда Кемерона, Терези Мей і Бориса Джонсона.

Нагадаємо, 31 жовтня спікер Палати громад парламенту Британії Джон Беркоу покинув свій пост після десяти років роботи.

5 листопада його пост зайняв лейборист Ліндсей Хойл. Він був обраний на цей пост в ході таємного голосування. За його кандидатуру проголосували 325 членів парламенту.

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