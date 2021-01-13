"Британский" коронавирус выявили минимум в 50 странах, - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

Об этом сообщает CNN.

Эксперты считают, что данный мутировавший штамм вируса является более заразным, чем остальные вариации COVID-19. При этом нет никаких доказательств того, что он является более смертоносным.

"С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 года VOC 202012/01 (британская разновидность коронавируса - ред.) на сегодняшний день обнаружен в 50 странах, территориях и областях в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в еженедельном отчете ВОЗ.

При этом в ВОЗ отметили, что данный вариант отличается от мутации коронавируса, которая была выявлена в Южной Африке и зафиксирована в 20 странах.

"Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются в результате мутаций, поэтому появление новых вариантов является ожидаемым явлением. Многие мутации не влияют на сам вирус, некоторые могут быть вредными для вируса, а некоторые могут принести пользу вирусу", - добавили в ВОЗ.

Ранее в ВОЗ сообщали, что нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Также РБК-Украина писало, что мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.