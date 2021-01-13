"Британський" коронавірус виявили мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "британський" штам коронавірусу виявили мінімум в 50 країнах. Дану мутацію COVID-19 зафіксували у всіх регіонах Англії.

Про це повідомляє CNN.

Експерти вважають, що даний мутований штам вірусу є більш заразним, ніж інші варіації COVID-19. При цьому немає ніяких доказів того, що він є більш смертоносним.

"З моменту першого виявлення 14 грудня 2020 року VOC 202012/01 (британський різновид коронавірусу - ред.) на сьогоднішній день виявлено у 50 країнах, територіях і галузях в п'яти з шести регіонів ВІЗ", - йдеться в щотижневому звіті ВООЗ.

При цьому ВООЗ наголосили, що даний варіант відрізняється від мутації коронавірусу, яка була виявлена в Південній Африці і зафіксована в 20 країнах.

"Добре відомо, що віруси постійно змінюються в результаті мутацій, тому поява нових варіантів є очікуваним явищем. Багато мутації не впливають на сам вірус, деякі можуть бути шкідливими для вірусу, а деякі можуть принести користь вірусу", - додали у ВООЗ.

Раніше ВООЗ повідомляли, що нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

Також РБК-Україна писало, що мутований варіант COVID може замінити інші в Європі і частини Азії.