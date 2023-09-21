Британський король Чарльз у парламенті Франції заявив про рішучість досягти перемоги України

Звертаючись до французьких законодавців, він наголосив, що обидві країни несуть спільну відповідальність за Україну, закликавши до продовження "Сердечної угоди" початку 20 століття, яка згладила дипломатичні відносини між європейськими державами.

"Разом ми непохитні в нашій рішучості добитися перемоги України", - сказав він.

Король Чарльз одержав овації після свого виступу, першого виступу британського монарха перед представниками обох палат французького парламенту. Чарльз говорив бездоганною французькою мовою, переходячи англійською лише в коротких частинах мови.

"Разом наш потенціал безмежний. Ось чому ми повинні берегти та зберігати нашу "сердечну згоду" для майбутніх поколінь", - сказав він.

Нагадаємо, у лютому король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців на тренувальній базі у Вілтширі. Король став свідком того, як інструктори навчають українських військових атакувати ворожі позиції.

"Сердечна угода" (Entente cordiale) була підписана між Британською імперією та Францією 8 квітня 1904 року і підвела межу під століттям суперництва між державами.

Чарльз був проголошений королем Британії 10 вересня 2022 року, а 6 травня 2023 року відбулася його коронація.