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Британский король Чарльз в парламенте Франции заявил о решимости добиться победы Украины

Фото: Чарльз будет добиваться победы Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Король Чарльз III подчеркнул важность отношений между Великобританией и Францией во второй день государственного визита во Францию. Обе страны будут добивать победы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к французским законодателям, он подчеркнул, что обе страны несут общую ответственность за Украину, призвав к продлению "Сердечного соглашения" начала 20-го века, которое сгладило дипломатические отношения между европейскими державами.

"Вместе мы непоколебимы в нашей решимости добиться победы Украины", - сказал он.

Король Чарльз получил овации после своего выступления, первого выступления британского монарха перед представителями обеих палат французского парламента. Чарльз говорил на безупречном французском языке, переходя на английский лишь в коротких частях речи.

"Вместе наш потенциал безграничен. Вот почему мы должны беречь и сохранять наше "сердечное согласие" для будущих поколений", - сказал он.

Напомним, в феврале король Чарльз III посетил украинских военнослужащих на тренировочной базе в Уилтшире. Король стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать вражеские позиции"

"Сердечное соглашение" (Entente cordiale) было подписано между Британской империей и Францией 8 апреля 1904 года и подвело черту под столетием соперничества между державами.

Чарльз был провозглашен королем Британии 10 сентября 2022 года, а 6 мая 2023 года состоялась его коронация.

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Франция