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Британський флот три дні стежив за російськими кораблями біля своїх берегів, - The Guardian

22:50 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про 72-годинну операцію?
aimg Едуард Ткач
Британський флот три дні стежив за російськими кораблями біля своїх берегів, - The Guardian Фото: операція проводилася минулого тижня (t.me/nexta_live)
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Військово-морський флот Британії протягом трьох днів відстежував російські судна, які проходили через територіальні води країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Інтенсивна 72-годинна операція проводилася минулого тижня, під час якої радари використовувалися для спостереження за чотирма суднами, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.

За словами офіційних осіб зі спостереження за флотом, здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans і HMS Severn, а підтримку надавав вертоліт Merlin.

Як пише The Guardian, російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелєв" та "Спарта", які перебувають під санкціями. Вони рухалися у напрямку Дувру.

У відповідь Росія задіяла власні військові ресурси, включаючи фрегат "Безстрашний", щоб охороняти вантаж.

Генерал і перший морський лорд Гвін Дженкінс заявив, що "немає місця для самозаспокоєння", оскільки кораблі тіньового флоту продовжують становити "неприйнятну загрозу" для безпеки Британії.

"Разом з нашими союзниками такий підхід змушує Москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення. Це тому, що Росія робить, що ми готові знову діяти, якщо це буде потрібно", - сказав Дженкінс.

Що ще відомо

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Британія радикально змінює стратегію оновлення Королівського флоту. Зокрема, Лондон відмовився від будівництва нових есмінців на користь сучасних гібридних суден із дронами.

Також у квітні ЗМІ писали, що Британія створює нове потужне об'єднання військово-морських сил. До нього увійдуть союзники з Північної Європи, а головна мета – бути готовими до негайного ведення бойових дій.

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