Британський банк обслуговуватиме фонд наближеного до Путіна олігарха в Лондоні

Зазначається, що британський кредитор тепер значиться постачальником банківських послуг для лондонської філії однойменного фонду Володимира Потаніна.

Barclays отримав дозвіл від органу з нагляду за санкціями Великої Британії на надання банківських послуг Гаю Холландеру, який працює в бухгалтерській фірмі Mazars LLP і був призначений британським регулятором благодійності незалежним тимчасовим менеджером фонду Потаніна.

"Управління з санкцій Міністерства фінансів видало пану Холландеру ліцензію на відкриття рахунку для управління активами благодійної організації, а Barclays відкрив рахунок пану Холландеру як тимчасовому менеджеру відповідно до цієї ліцензії", - повідомив представник Barclays.

Банки побоюються самостійно порушувати санкції проти РФ

Видання пише, що Barclays почав надавати ліцензію більш ніж через рік після того, як JPMorgan розірвав відносини з фондом Потаніна. Банк ліквідував інвестиційний портфель, яким він керував, для благодійної мети і виплатив доходи незалежному управителю фондом.

"Це показує, що банкам доводиться "йти по канату", коли йдеться про дотримання санкцій. Банки, які порушують ці правила, можуть зіткнутися з серйозними штрафами, тому вони часто виявляють крайню обережність щодо будь-кого, хто може вважатися об'єктом ризику санкцій. Але дедалі більше урядів по всьому світу почали застерігати банки від надмірного дотримання вимог і відрізання законних клієнтів від послуг через ці побоювання", - пише Bloomberg.

Володимир Потанін

Російський підприємець, державний і політичний діяч.

Власник і президент керуючої компанії "Інтеррос", однієї з найбільших у Росії, президент ГМК "Норильський нікель", засновник благодійного фонду Потаніна.

Санкції проти Потаніна

У грудні минулого року Міністерство фінансів США і Державний департамент оголосили про введення санкцій проти фінансових компаній олігарха Володимира Потаніна і членів його сім'ї та мережі його підприємств і установ.

Уже в січні 2023 року голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, заявив, що металургійний гігант переглядає свою стратегію і налагоджує тісніші зв'язки з такими країнами, як Китай, Туреччина і Марокко, через західні санкції щодо російської економіки.