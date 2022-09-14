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Британский аналитик назвал условия для повторения "харьковского прорыва" на юге

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 18:18
Британский аналитик назвал условия для повторения "харьковского прорыва" на юге Фото: смогут ли провести ВСУ контрнаступление на юге покажут ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ближайшие дни будут иметь решающее значение для того, сможет ли Украина совершить такой же прорыв на юге, как в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий военного аналитика Майкла Кларка.

Он говорит, что у ВСУ есть одна дивизия на юге, как и на северо-востоке, и еще одна в резерве, которую они могут использовать для нападения на "сухопутный мост России между Херсонской областью и Донбассом" (речь идет о территории между Херсонской и Донецкой областью через Запорожскую область, которая сейчас находится под контролем РФ, - ред.).

"У них почти наверняка есть резервная дивизия. Так что же они будут с ней делать? Вопрос в том, сколько они будут продолжать это наступление. Они могут попытаться окружить некоторые из районов, которые они ранее потеряли, в частности Северодонецк... Они могут попытаться это сделать", - говорит аналитик.

По его словам, другая возможность заключается в том, что, если ВСУ не сочтут нужным усиление на Донбассе, они будут использовать свои резервные войска, может быть, чтобы продвинуться прямо на юг, "разделить сухопутный мост, который соединил Россию с Крымом" (имеется ввиду Керченский мост, - ред.)

"Это был бы большой шаг, чтобы открыть совершенно новый фронт", - уверен Кларк.

Он констатирует, что внизу на юго-западе, в Херсонской области, ВСУ добились довольно больших успехов на широком фронте - 160 км.

"Они явно идут на сам Херсон, на Новую Каховку, это очень важное место, потому что именно здесь плотина, которая перегораживает реку Днепр, которая помогает подавать воду в Крым, а также гидроэлектростанции. Они продвигаются по этому широкому фронту - особый интерес представляет Томина Балка (село в Херсонском районе, - ред.) , потому что, взяв район Томиной Балки, они могут обойти тыл российских войск в Херсоне… а у Снегуровки они создали большой выступ, чтобы попытаться прорваться к Новой Каховке, - анализирует он. - Это лучшие российские силы, более сильные, но они сейчас находятся под большим давлением и, как сообщается, определенно на севере, у них начинают заканчиваться боеприпасы, так что посмотрим, что там произойдет в ближайшие дни".

Как сообщалось, ВСУ за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

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