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Британський аналітик назвав умови для повторення "харківського прориву" на півдні

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Україна, Середа 14 вересня 2022 18:18
Британський аналітик назвав умови для повторення "харківського прориву" на півдні Фото: чи зможуть провести ЗСУ контрнаступ на півдні покажуть найближчі дні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями матиме вирішальне значення для того, чи зможе Україна зробити такий самий прорив на півдні, як у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар військового аналітика Майкла Кларка.

Він каже, що ЗСУ має одну дивізію на півдні, як і на північному сході, і ще одну в резерві, яку вони можуть використовувати для нападу на "сухопутний міст Росії між Херсонською областю та Донбасом" (мова йде про територію між Херсонською і Донецькою областю через Запорізьку область, яка зараз перебуває під контролем РФ, - ред.).

"У них майже напевно є резервна дивізія. То що ж вони з нею робитимуть? Питання в тому, скільки вони продовжуватимуть цей наступ. Вони можуть спробувати оточити деякі з районів, які вони раніше втратили, зокрема Сєвєродонецьк... Вони можуть спробувати це зробити", - каже аналітик.

За його словами, інша можливість полягає в тому, що, якщо ЗСУ не визнають за потрібне посилення на Донбасі, вони будуть використовувати свої резервні війська, можливо, щоб просунутися прямо на південь, "розділити сухопутний міст, який з'єднав Росію з Кримом" (мається на увазі Керченський міст, - ред.)

"Це був би великий крок, щоб відкрити абсолютно новий фронт", - упевнений Кларк.

Він констатує, що внизу на південному заході, в Херсонській області, ЗСУ досягли чималих успіхів на широкому фронті - 160 км.

"Вони явно йдуть на сам Херсон, на Нову Каховку, це дуже важливе місце, бо саме тут гребля, яка перегороджує річку Дніпро, яка допомагає подавати воду до Криму, а також гідроелектростанції. Вони просуваються цим широким фронтом - особливий інтерес представляє Томина Балка (село в Херсонському районі, - ред.), тому що, взявши район Томиної Балки, вони можуть обійти тил російських військ у Херсоні... а біля Снігурівки вони створили великий виступ, щоб спробувати прорватися до Нової Каховки, - аналізує він. - Це найкращі російські сили, сильніші, але вони зараз перебувають під великим тиском і, як повідомляється, безперечно на півночі, у них починають закінчуватися боєприпаси, тож подивимося, що там відбудеться найближчими днями".

Як повідомлялося, ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

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