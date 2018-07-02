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Британські ВПС нанесли авіаудар по урядовим військам в Сирії

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 11:08
Фото: британський винищувач Eurofighter Typhoon (flickr.com babashov)
Фото: британський винищувач Eurofighter Typhoon (flickr.com babashov)

Загинув один офіцер, семеро військових отримали поранення

На минулі вихідні королівські військово-повітряні сили Великобританії завдали потужного авіаудара по сирійським урядовим військам у районі Аль-Танф на півдні країни, неподалік від кордону з Іраком і Йорданією. Про це пише The Times.

Як повідомляє видання, атака велася з винищувачів Eurofighter Typhoon з допомогою лазерної системи наведення. На базу військ, що підкоряються президентові Сирії Башару Асаду, була скинута 500-фунтова (227 кілограмів) бомба. Це стало відповіддю на спробу проурядових військ підійти до тренувальній базі західної коаліції.

В результаті загинув один сирійський офіцер, семеро військовослужбовців були поранені. Це була перша атака британських сил по позиціях урядових військ з квітня. США, Франція і Великобританія випустили 105 ракет по трьох військових об'єктах у Сирії під час удару 14 квітня.

Нагадаємо, керівництво Армії оборони Ізраїлю прийняло рішення посилити війська на кордоні з Сирією додаткові танками і артилерією.

Сирійська опозиція заявила про провал переговорів з РФ про мирне врегулювання Війська Асада зайняли ще одне місто на південному заході Сирії
Теги публікації: Сирія, авіаудари, Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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