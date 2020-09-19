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Британские военные осуществили десантную операцию в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Сотни британских десантников, включая солдат элитного армейского подразделения Pathfinder, высадились с парашютами в Николаевской области. Они участвуют в учении "Объединенные усилия-2020" недалеко от границы с Крымом.

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Об этом пишет Sky News.

Военнослужащие 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании проводят совместные учения с украинскими воздушно-десантными силами.

Высадку проводили с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели из военного аэродрома в Британии. Согласно Командованию десантно-штурмовой войск ВСУ, позже на тот же полигон, что и британские десантники, высадились с Ил-76 и Ан-26 уже украинские военные.

"На парашютных платформах были грузы и подразделения десантно-штурмовоих войск Вооруженных сил Украины. Все это время высадка британского и украинского десанта находилась под надежным прикрытием истребителей наших Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Напомним, истребители ВВС США В-52Н регулярно будут патрулировать небо над Украиной.

Также сообщалось, что Украина готовится к проведение Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской границы.

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