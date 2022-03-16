Британские спецслужбы займутся поиском активов Путина в стране

Поиск лондонских активов президента РФ Владимира Путина поручен британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью при поддержке разведслужб королевства. Если такие активы будут обнаружены, их могут конфисковать.

В британских спецслужбах создана специальная межведомственная группа по клептократии. Её специалисты будут искать деньги Путина и его приближённых. Ранее в правительстве Великобритании сообщали о намерении создать целевую группу экспертов, которые будут работать над поиском активов россиян, попавших под санкции в стране.

По данным правительства, имущество могло регистрироваться на подставных лиц через цепочки офшорных компаний. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью подтвердили, что в группу войдут его сотрудники. При этом они будут искать активы не только российских, но и белорусских граждан, попавших под санкции.