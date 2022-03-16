Британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні

Пошук лондонських активів президента РФ Володимира Путіна доручено британському Національному агентству по боротьбі зі злочинністю за підтримки розвідслужб Королівства. Якщо такі активи будуть виявлені, їх можуть конфіскувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
У британських спецслужбах створена спеціальна міжвідомча група з клептократії. Її фахівці шукатимуть гроші Путіна і його наближених. Раніше в уряді Великобританії повідомляли про намір створити цільову групу експертів, які працюватимуть над пошуком активів росіян, які потрапили під санкції в країні.
За даними уряду, майно могло реєструватися на підставних осіб через ланцюжки офшорних компаній. У Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю підтвердили, що до групи увійдуть його співробітники. При цьому вони будуть шукати активи не тільки російських, але і білоруських громадян, які потрапили під санкції.
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