Британские спецслужбы займутся поиском активов Путина в стране
Поиск лондонских активов президента РФ Владимира Путина поручен британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью при поддержке разведслужб королевства. Если такие активы будут обнаружены, их могут конфисковать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В британских спецслужбах создана специальная межведомственная группа по клептократии. Её специалисты будут искать деньги Путина и его приближённых. Ранее в правительстве Великобритании сообщали о намерении создать целевую группу экспертов, которые будут работать над поиском активов россиян, попавших под санкции в стране.
По данным правительства, имущество могло регистрироваться на подставных лиц через цепочки офшорных компаний. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью подтвердили, что в группу войдут его сотрудники. При этом они будут искать активы не только российских, но и белорусских граждан, попавших под санкции.
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