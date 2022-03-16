Британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні

Пошук лондонських активів президента РФ Володимира Путіна доручено британському Національному агентству по боротьбі зі злочинністю за підтримки розвідслужб Королівства. Якщо такі активи будуть виявлені, їх можуть конфіскувати.

У британських спецслужбах створена спеціальна міжвідомча група з клептократії. Її фахівці шукатимуть гроші Путіна і його наближених. Раніше в уряді Великобританії повідомляли про намір створити цільову групу експертів, які працюватимуть над пошуком активів росіян, які потрапили під санкції в країні.

За даними уряду, майно могло реєструватися на підставних осіб через ланцюжки офшорних компаній. У Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю підтвердили, що до групи увійдуть його співробітники. При цьому вони будуть шукати активи не тільки російських, але і білоруських громадян, які потрапили під санкції.