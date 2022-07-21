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Британские санкции против российского золота вступили в силу, на очереди уголь и нефть

Фото: Британия ввела новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Запрет на импорт золота с территории России в Великобританию вступил в силу с 21 июля. Санкции против угля заработают с 10 августа, против нефти - с 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

"Запрещается любой импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов", - говорится в документе.

Напомним, в Минфине США заявили, что ограничение х цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря, одновременно с введением ограничений Европейского союза на страхование этого товара.

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Великобритания