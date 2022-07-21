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Британські санкції проти російського золота вступили в силу, на черзі вугілля і нафта

Фото: Британія ввела нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Заборона на імпорт золота з території Росії до Великобританії набула чинності з 21 липня. Санкції проти вугілля запрацюють з 10 серпня, проти нафти - з 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великобританія.

"Забороняється будь-який імпорт нафти і нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції і золота, а також придбання, постачання і доставку, прямим або непрямим шляхом цих продуктів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в Мінфіні США заявили, що обмеження х цін на російську нафту має набути чинності до грудня, одночасно з введенням обмежень Європейського Союзу на страхування цього товару.

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Великобританія