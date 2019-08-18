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На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из БМП

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 13:14
На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из БМП
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Утром в зоне проведения ООС зафиксированы 4 нарушения перемирия

С начала текущих суток, 18 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь в рядах украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В одном случае боевики применили вооружения боевой машины пехоты (БМП).

Карта ООС

Ситуация на Донбассе по состоянию на 18 августа 2019

Как сообщается, обстрелы позиций подразделений Объединенных сил фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединское и Новолуганское. Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая минские соглашения, и в течение 10 минут подавили неприятельскую вооруженную активность", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Отмечается, что, по имеющейся информации, потерь среди украинских военнослужащих с начала суток не зафиксировано.

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 17 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 8 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Боевики обстреливали позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.

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