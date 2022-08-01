UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Депутаты парламента Британии планируют визит в Тайвань, - The Guardian

Фото: британские депутаты могут посетить Тайвань (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Члены комитета по иностранным делам парламента Британии намерены посетить Тайвань уже в конце этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, визит запланирован на ноябрь или начало декабря этого года. Делегацию возглавит председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат, который ранее участвовал в выборах премьера Британии.

В The Guardian уточнили, что поездка была запланирована на начало этого года, но ее пришлось отменить из-за положительного теста на Covid-19 у одного из участников делегации. При этом главной целью визита является демонстрация поддержки Тайваня Великобританией.

Стоит заметить, что поездка планируется на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином. На прошлой недели кандидаты на пост британского премьера - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минэкономики Риши Сунак - озвучили свою жесткую позицию по Китаю.

В ответ на их заявление посольство Китая в Британии обвинило британских политиков в том, что они "распространяют ошибочность китайской угрозы".

Напомним, ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань во время своего азийского турне. На этом фоне между Китаем и США разгорелся скандал.

Позже выяснилось, что, по данным СМИ, в программе визита Пелоси во время турне нет поездки на Тайвань.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКитайТайвань