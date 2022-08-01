RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британські депутати можуть відвідати Тайвань, - The Guardian

Фото: британські депутати можуть відвідати Тайвань (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Члени комітету з закордонних справ парламенту Британії мають намір відвідати Тайвань вже в кінці цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, візит запланований на листопад або початок грудня цього року. Делегацію очолить голова комітету з закордонних справ Том Тугендхат, який раніше брав участь у виборах прем'єра Британії.

У The Guardian уточнили, що поїздка була запланована на початок цього року, але її довелося скасувати через позитивний тест на Covid-19 у одного з учасників делегації. При цьому головною метою візиту є демонстрація підтримки Тайваню Великою Британією.

Варто зауважити, що поїздка планується на тлі погіршення відносин між Лондоном і Пекіном. Минулого тижня кандидати на пост британського прем'єра - глава МЗС Ліз Трасс і екс-глава Мінекономіки Ріші Сунак - озвучили свою жорстку позицію по Китаю.

У відповідь на їхню заяву посольство Китаю в Британії звинуватило британських політиків у тому, що вони "поширюють помилковість китайської загрози".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань під час свого азійського турне. На цьому тлі між Китаєм і США розгорівся скандал.

Пізніше з'ясувалося, що, за даними ЗМІ, у програмі візиту Пелосі під час турне немає поїздки на Тайвань.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКитайТайвань