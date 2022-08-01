Британські депутати можуть відвідати Тайвань, - The Guardian

За інформацією видання, візит запланований на листопад або початок грудня цього року. Делегацію очолить голова комітету з закордонних справ Том Тугендхат, який раніше брав участь у виборах прем'єра Британії.

У The Guardian уточнили, що поїздка була запланована на початок цього року, але її довелося скасувати через позитивний тест на Covid-19 у одного з учасників делегації. При цьому головною метою візиту є демонстрація підтримки Тайваню Великою Британією.

Варто зауважити, що поїздка планується на тлі погіршення відносин між Лондоном і Пекіном. Минулого тижня кандидати на пост британського прем'єра - глава МЗС Ліз Трасс і екс-глава Мінекономіки Ріші Сунак - озвучили свою жорстку позицію по Китаю.

У відповідь на їхню заяву посольство Китаю в Британії звинуватило британських політиків у тому, що вони "поширюють помилковість китайської загрози".