Британські ЗМІ підрахували кількість ударів по російських НПЗ за 2024 рік

За даними видання, у другій половині 2024 року частота таких атак помітно знизилася - особливо у вересні та жовтні.

Під ударом залишаються нафтопереробні заводи - за рік на них було здійснено щонайменше 31 атаку, і деяким із підприємств після цього знадобився тривалий ремонт.

Перед Новим роком дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод, там сталася пожежа. Це стало однією з великих подій наприкінці 2024 року. Цей НПЗ забезпечував постачання палива для російських танків, бронемашин і авіації і його близькість до українського кордону була важливою для російської логістики війни.

Завод тричі за минулий рік припиняв роботу. Поки не ясно, чи відновив він її після останньої атаки.

Зміна стратегії

Російська служба Бі-бі-сі звертає увагу, що протягом минулого року стратегія ударів по російській нафтовій інфраструктурі змінилася. З весни основний фокус змістився на об'єкти, що використовуються для постачання військової техніки, хоча раніше цілями частіше ставали просто НПЗ.

У квітні глава Пентагону заявив, що Ллойд Остін заявив, що вважає, що українські удари по російських НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики.

У другій половині року кількість атак різко скоротилася. США неодноразово давали зрозуміти, що не вітають удари по НПЗ і нафтобазах.

Під удари частіше потрапляють нафтові об'єкти в південних регіонах Росії. Близько 20% всіх атак, за підрахунками Бі-бі-сі, сталися в Краснодарському краї, вісім - у Ростовській області, шість - у Бєлгородській області та по п'ять - в Орловській і Волгоградській областях. Щонайменше у 64 випадках атаки призвели до пожеж.