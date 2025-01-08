Британские СМИ подсчитали количество ударов по российским НПЗ за 2024 год

За 2024 год НПЗ и топливные базы на территории России и на оккупированных территориях Украины были атакованы не менее 81 раза. Чаще всего под удары попадали нефтяные объекты на юге России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
По данным издания, во второй половине 2024 года частота подобных атак заметно снизилась - особенно в сентябре и октябре.
Под ударом остаются нефтеперерабатывающие заводы - за год на них было совершено не менее 31 атаки, и некоторым из предприятий после этого потребовался длительный ремонт.
Перед Новым годом дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, там произошел пожар. Это стало одним из больших событий в конце 2024 года. Этот НПЗ обеспечивал поставку топлива для российских танков, бронемашин и авиации и его близость к украинской границе была важной для российской логистики войны.
Завод три раза за прошлый год приостанавливал работу. Пока не ясно, возобновил ли он ее после последней атаки.
Русская службу Би-би-си обращает внимание, что в течение прошлого года стратегия ударов по российской нефтяной инфраструктуре изменилась. С весны основной фокус сместился на объекты, используемые для снабжения военной техники, хотя раньше целями чаще становились просто НПЗ.
В апреле глава Пентагона заявил, что Ллойд Остин заявил, что считает, что украинские удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.
Во второй половине года количество атак резко сократилось. США неоднократно давали понять, что не приветствуют удары по НПЗ и нефтебазам.
Под удары чаще попадают нефтяные объекты в южных регионах России. Около 20% всех атак, по подсчетам Би-би-си, произошли в Краснодарском крае, восемь - в Ростовской области, шесть - в Белгородской области и по пять - в Орловской и Волгоградской областях. Как минимум в 64 случаях атаки привели к пожарам.
Напомним, Украина начала удары по российским нефтяным объектам только в 2024 году. Это было сделано с целью лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства граждан Украины.