У Британії виявили російські шпигунські датчики: під загрозою ядерні підводні

Як пише видання, датчики було виявлено після того, як декілька з них були викинуті на берег. Наразі цей інцидент розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Зазначається, що раніше ситуація не оприлюднювалась, однак деякі ЗМІ поширили дані про те, що Росія намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни Vanguard, які оснащені ядерними ракетами.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кремль посилював спостереження і саботаж підводних інтернет-з'єднань, енергетичних трубопроводів і військових кабелів, які мають ключове значення для Заходу.

"Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває з моменту закінчення холодної війни і тепер знову загострюється. Ми спостерігаємо феноменальну активність Росії", - заявив високопоставлений британський військовий.

Ядерна загроза Росії

Раніше ми писали про те, що розвідка США дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю в разі невдач у війні.

"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог, а також українські удари по території РФ підсилюють побоювання, що Путін може вдатися до ядерної ескалації", - сказано у звіті відомства.

Окрім цього повідомлялось, що Російська Федерація може працювати над створенням нового супутника, який буде здатний нести ядерну зброю.