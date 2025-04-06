В Британии обнаружили российские шпионские датчики: под угрозой ядерные подводные

Как пишет издание, датчики были обнаружены после того, как несколько из них были выброшены на берег. Сейчас этот инцидент рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Отмечается, что ранее ситуация не обнародовалась, однако некоторые СМИ распространили данные о том, что Россия пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, которые оснащены ядерными ракетами.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль усиливал наблюдение и саботаж подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей, которые имеют ключевое значение для Запада.

"Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается с момента окончания холодной войны и теперь снова обостряется. Мы наблюдаем феноменальную активность России", - заявил высокопоставленный британский военный.

Ядерная угроза России

Ранее мы писали о том, что разведка США пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие в случае неудач в войне.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед, а также украинские удары по территории РФ усиливают опасения, что Путин может прибегнуть к ядерной эскалации", - говорится в отчете ведомства.

Кроме этого сообщалось, что Российская Федерация может работать над созданием нового спутника, который будет способен нести ядерное оружие.