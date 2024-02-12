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Британські мотиви. УЄФА презентував спеціальний м'яч для плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: "Містяни" першими випробують новий інвентар (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій напередодні перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів показав оновлений дизайн м'ячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

Технічний партнер турніру – німецький виробник Adidas – радикально змінив дизайн "шкіряного". На груповому етапі команди грали м'ячами зі стриманими візерунками.

Новий м'яч буде значно яскравішим. У ньому поруч із синьою і білою барвами з'явилися жовтий, помаранчевий та навіть червоний кольори. Також на сфері знайшлося місце для двох левів. Усі нові елементи повинні символізувати Лондон, який прийме фінал Ліги чемпіонів 1 червня.

Першими випробують новий м'яч від Adidas футболісти чотирьох команд. У вівторок, 13 лютого, відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – данський "Копенгаген" прийме англійський "Манчестер Сіті", а німецький РБ "Лейпциг" протистоятиме мадридському "Реалу". Обидва матчі заплановані на 22:00.

 

 

Нинішній сезон Ліги чемпіонів стане останнім у звичному форматі групового етапу з 32-х команд і плей-офф. У наступному сезоні запровадять новий формат єврокубків. Його основою стане т. зв. швейцарська система зі спільною турнірною таблицею і збільшенням кількості матчів на основному етапі до десяти.

До слова, раніше зірка "Реала" Беллінгем став обличчям Adidas в новій рекламі.

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