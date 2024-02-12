Британские мотивы. УЕФА представил специальный мяч для плей-офф Лиги чемпионов

Технический партнер турнира – немецкий производитель Adidas – радикально изменил дизайн "кожаного". На групповом этапе команды играли мячами со сдержанными узорами.

Новый мяч будет гораздо ярче. В нем рядом с синими и белыми красками появились желтый, оранжевый и даже красный цвета. Также на сфере нашлось место для двух львов. Все новые элементы должны символизировать Лондон, который примет финал Лиги чемпионов 1 июня.

Первыми опробуют новый мяч от Adidas футболисты четырех команд. Во вторник, 13 февраля, состоятся два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов – датский "Копенгаген" примет английский "Манчестер Сити", а немецкий РБ "Лейпциг" будет противостоять мадридскому "Реалу". Оба матча запланированы на 22:00.

Нынешний сезон Лиги чемпионов станет последним в привычном формате группового этапа из 32-х команд и плей-офф. В следующем сезоне введут новый формат еврокубков. Его основой станет т. н. швейцарская система с общей турнирной таблицей и увеличением количества матчей на основном этапе до десяти.