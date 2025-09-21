Британські літаки НАТО почали патрулювання неба над Польщею

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, ця операція є чітким сигналом для Москви: "Повітряний простір НАТО буде захищено".

Отож, у п’ятницю ввечері два винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії вилетіли з військової бази на сході Англії. Вони патрулювали польське небо, щоб стримати та відбити можливі загрози з боку Росії, включно з БпЛА. Обидва літаки успішно повернулися до Великої Британії рано вранці суботи, 20 вересня.

Британський уряд підкреслив, що місія стала відповіддю на "найсуттєвіше порушення" повітряного простору НАТО з боку президента Росії Володимира Путіна з початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Готовність і мобільність ВПС Великої Британії

Головнокомандувач Повітряних сил Великої Британії, маршал авіації Харв Сміт, зазначив, що британські винищувачі працюють разом з союзниками на східному фланзі НАТО.

"Ми залишаємося мобільними, інтегрованими та готовими проєктувати авіаційну потужність на відстань", – заявив він.

Британський уряд також підтвердив намір збільшити витрати на оборону до 2,6% ВВП до квітня 2027 року, демонструючи готовність підтримувати безпеку Європи разом із США. Раніше американський президент Дональд Трамп критикував європейські країни за недостатнє фінансування оборони та надмірну залежність від Сполучених Штатів.