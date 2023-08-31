UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британські кораблі та літаки відстежили серію російських суден поблизу своїх вод

Ілюстративне фото: британські кораблі та літаки відстежили серію російських суден поблизу своїх вод (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військові кораблі Королівського військово-морського флоту і патрульні літаки Королівських військово-повітряних сил відстежили серію російських військових кораблів, які наближалися до Британії, в тому числі через Ла-Манш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Есмінці HMS Tyne, HMS Portland і літак P8 Poseidon з авіабази Королівських ВПС в Лоссімуті провели операцію з моніторингу пересування російського флоту у водах поблизу Британії, в тому числі в Північному морі і північній Атлантиці.

HMS Portland, що базується в Плімуті, і "Посейдони" працювали разом для моніторингу російських кораблів, включаючи корвети "Бойкий" і "Град", крейсер "Маршал Устинов", есмінець класу "Удалой", "Сєвєроморськ" та інші.

Представник військово-морського флоту заявив, що велика кількість російських кораблів була пов'язана з Днем Військово-морського флоту Росії, який відзначався в Санкт-Петербурзі 30 липня.

За його словами, 

"

Повідомляється, що HMS Tyne, який базується в Портсмуті, стежив за трьома російськими кораблями під час виконання окремих завдань, в тому числі за "Меркурієм", корветом класу "Стерегущий" та науково-дослідним судном "Академік Ніколай Страхов".

Російські кораблі у британських водах

Зазначимо, що ВМС Британії за останні два роки супроводжували понад 100 російських кораблів у своїх водах. Вони також виявили та відстежили кілька російських підводних човнів.

Британські експерти зазначають, що скорочення кількості російських кораблів та підводних човнів у водах пояснюється вторгненням Росії в Україну, яка виснажує ресурси країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританія