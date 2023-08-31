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Британские корабли и самолеты отследили серию российских судов возле своих вод

Иллюстративное фото: британские корабли и самолеты отследили серию российских судов вблизи своих вод (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Военные корабли Королевского военно-морского флота и патрульные самолеты Королевских военно-воздушных сил отследили серию российских военных кораблей, которые приближались к Британии, в том числе через Ла-Манш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Эсминцы HMS Tyne, HMS Portland и самолет P8 Poseidon с авиабазы Королевских ВВС в Лоссимуте провели операцию по мониторингу передвижения российского флота в водах возле Британии, в том числе в Северном море и северной Атлантике.

HMS Portland, базирующейся в Плимуте, и "Посейдоны" работали вместе для мониторинга российских кораблей, включая корветы "Бойкий" и "Град", крейсер "Маршал Устинов", эсминец класса "Удалой", "Североморск" и другие.

Представитель военно-морского флота заявил, что большое количество российских кораблей было связано с Днем Военно-морского флота России, который отмечали в Санкт-Петербурге 30 июля.

По его словам,

"

Сообщается, что HMS Tyne, который базируется в Портсмуте, следил за тремя российскими кораблями во время выполнения отдельных задач, в том числе за "Меркурием", корветом класса "Стерегущий" и научно-исследовательским судном "Академик Николай Страхов".

Российские корабли в британских водах

Отметим, что ВМС Британии за последние два года сопровождало более 100 российских кораблей в своих водах. Они также обнаружили и отследили несколько российских подлодок.

Британские эксперты отмечают, что сокращение количества российских кораблей и подлодок в водах объясняется вторжением России в Украину, которое истощает ресурсы страны-агрессора.

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