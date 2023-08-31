Британські кораблі та літаки відстежили серію російських суден поблизу своїх вод

Військові кораблі Королівського військово-морського флоту і патрульні літаки Королівських військово-повітряних сил відстежили серію російських військових кораблів, які наближалися до Британії, в тому числі через Ла-Манш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Есмінці HMS Tyne, HMS Portland і літак P8 Poseidon з авіабази Королівських ВПС в Лоссімуті провели операцію з моніторингу пересування російського флоту у водах поблизу Британії, в тому числі в Північному морі і північній Атлантиці.

HMS Portland, що базується в Плімуті, і "Посейдони" працювали разом для моніторингу російських кораблів, включаючи корвети "Бойкий" і "Град", крейсер "Маршал Устинов", есмінець класу "Удалой", "Сєвєроморськ" та інші.

Представник військово-морського флоту заявив, що велика кількість російських кораблів була пов'язана з Днем Військово-морського флоту Росії, який відзначався в Санкт-Петербурзі 30 липня.

За його словами, британський фрегат для пошуку підводних човнів і морський патрульний літак є чудовим дуетом для визначення місцезнаходження та моніторингу операцій, що дозволяє вести постійне спостереження з моря та повітря.

" Виявивши корабель або підводний човен, літак може повідомити позицію, дозволяючи військовому кораблю перехопити та відстежити", - додав він.

Повідомляється, що HMS Tyne, який базується в Портсмуті, стежив за трьома російськими кораблями під час виконання окремих завдань, в тому числі за "Меркурієм", корветом класу "Стерегущий" та науково-дослідним судном "Академік Ніколай Страхов".

Російські кораблі у британських водах

Зазначимо, що ВМС Британії за останні два роки супроводжували понад 100 російських кораблів у своїх водах. Вони також виявили та відстежили кілька російських підводних човнів.

Британські експерти зазначають, що скорочення кількості російських кораблів та підводних човнів у водах пояснюється вторгненням Росії в Україну, яка виснажує ресурси країни-агресора.

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