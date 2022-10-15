Британські консерватору шукають способи, аби домогтися відставки Трасс, - Politico

Невдалий запланований бюджет Трасс змусив прихильників правої партії торі надсилати одне одному розлючені повідомлення в WhatsApp щодо роботи прем'єра.

"Я ніколи не бачив, щоб атмосфера була такою гарячковою, як зараз", - заявив один ветеран-депутат від торі, який підтримав Трасс в конкурсі на лідерство.

Члени парламенту від торі почали активно шукати різні механізми, аби витіснити Трасс. Однак, як відзначаються інсайдери, прем'єра рятує те, що наразі немає гідного наступника для неї. Ходили чутки, що деякі з колишніх суперників Трасс почали перевіряти рівень своєї підтримки на випадок, якщо вони вирішать кинути їй виклик.

Також нібито слабкість прем'єра була підкреслена призначенням Джеремі Ханта на посаду міністра фінансів, який раніше підтримував її суперника Ріші Сунака.

Найзапекліші критики Трасс впевнені, що нібито відставка прем'єра є питанням національних, а не політичних інтересом. Тим часом бунтівники з-поміж торі переконані, що прем'єру не вдасться повернути довіру ринків.

"Вони хочуть знати, що уряд розуміє свою парламентську партію, і вони з нею співпрацюють, а не постійно перебувають у стані війни. В іншому випадку, чому ви довіряєте будь-чому, що уряд говорить публічно?"", - сказав один з колишніх міністрів Кабінету міністрів.

Для більшості депутатів відставка Трасс є також питанням обмеження шкоди бренду торі.

"Зараз у нас є вибір між обвалом і знищенням. Ви не можете зруйнувати економіку і нашу репутацію економічної компетентності і очікувати чогось меншого", - заявив один з депутатів.

Водночас депутатів розлютило й те, що Трасс нібито не визнає своїх помилок. Коментуючи реакцію ринку на її бюджетну програму, прем'єр заявила, що це є лише результат невдалої комунікації, а не політичної помилки.

Також деякі з депутатів від торі бажають об'єднати зусилля Пенні Мордонт і Ріші Сунака, щоб замінити Трасс на посаді прем'єр-міністра.

"Ріші та Пенні набрали більше двох третин голосів членів парламентської партії на остаточному голосуванні. У вас вже є критична маса, яка підтримує їх", - відзначив один з політиків.

Що тепер?

Як відзначає видання, про відставку Трасс простіше казати, ніж це зробити. Один з механізмів, це зміна партійних правил, оскільки прем'єр має імунітет, який діє протягом року з початку свого прем'єрства.

Інший механізм, який обговорюється серед політиків, це отримання згоди більшості депутатів від торі на призначення нового прем'єр-міністра більшістю голосів у Парламенті. Такий крок можливий, однак він втягує короля в конституційну суперечку з опозиційними партіями, які вимагатимуть проведення виборів, якщо Трасс не вдасться сформувати парламентську більшість.

"Дикі розмови про заміну її як кандидата від єдності на цьому конкретному етапі не призведуть до чогось хорошого. Колегам, які займаються подібними речами, варто було б замислитися над тим, яке враження вони справляють на власні об'єднання. Консервативній партії не подобається те, що вона сприймає як нелояльність", - став на захист Трасс один з депутатів.