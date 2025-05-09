Британские авто получили значительные налоговые льготы от США: подробности

Автомобили британского производства, импортируемые в США, будут обложены ввозной пошлиной в 10%. Новая сниженная налоговая ставка будет действовать для первых 100 тысяч экспортируемых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

Правительства США и Великобритании договорились о таком шаге после более чем месяца переговоров. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на новые импортные автомобили. Все тарифы должны были заработать 1 апреля, но была предоставлена отсрочка на 90 дней, чтобы можно было провести переговоры.

Детали о новом соглашении между Вашингтоном и Лондоном пока разрознены, но в США подтвердили, что пошлина в 10% будет применяться к первым 100 тысячам автомобилей. Ранее, до мартовского заявления Трампа, пошлина составляла 2,5%.

В свою очередь, в Британии заявили, что ставка в 10% является важным сокращением налогов и подтвердили, что в ходе переговоров еще есть возможности увеличить стотысячную квоту.

В прошлом году Британия отправила в США около 102 000 автомобилей. США являются вторым по величине экспортным рынком британской автомобильной промышленности после ЕС. В 2024 году Штаты получили 27% всех автомобилей, произведенных в Британии, на общую сумму около 9 млрд фунтов стерлингов.

Никаких подробностей относительно предложенного 25% тарифа на автомобильные запчасти, который должен был вступить в действие в ближайшие месяцы, не было предоставлено. Британия является первой страной, которая достигла соглашения с США после объявления президентом Трампом пошлин в марте. По словам американских чиновников, следующим будет Китай.

"Тарифная война" Трампа

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.

Самые большие тарифы США ввели против Китая. Американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.

Позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.