Британская разведка рассказала, что мешает России перебросить войска из Северодонецка

После более чем месяца тяжелых боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения боевых действий в городских условиях, основанная на интенсивном использовании артиллерии, привела к большому побочному ущербу по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные, а также несколько сотен гражданских лиц укрываются в подземных бункерах на территории химического завода "Азот" в промышленной зоне города.

"Российские силы, вероятно, будут закреплены в "Азоте" и его окрестностях, пока украинские бойцы смогут укрыться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить эти подразделения для выполнения задач в других местах", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного, затяжного конфликта во время первоначального планирования вторжения.