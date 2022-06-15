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Британская разведка рассказала, что мешает России перебросить войска из Северодонецка

Фото: закрепление оккупантов в "Азоте" временно помешает РФ перебросить войска из Северодонецка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После более чем месяца тяжелых боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения боевых действий в городских условиях, основанная на интенсивном использовании артиллерии, привела к большому побочному ущербу по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные, а также несколько сотен гражданских лиц укрываются в подземных бункерах на территории химического завода "Азот" в промышленной зоне города.

"Российские силы, вероятно, будут закреплены в "Азоте" и его окрестностях, пока украинские бойцы смогут укрыться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить эти подразделения для выполнения задач в других местах", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного, затяжного конфликта во время первоначального планирования вторжения.

Напомним, сейчас самая сложная ситуация на Донецком и Луганском направлениях. Там россияне усиливаются для штурма Северодонецка.

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