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Британська розвідка розповіла, що заважає Росії перекинути війська з Сєвєродонецька

Фото: закріплення окупантів в" Азоті " тимчасово завадить РФ перекинути війська з Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Після більш ніж місяця важких боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Російська тактика ведення бойових дій в міських умовах, заснована на інтенсивному використанні артилерії, призвела до великого побічного збитку по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві підкреслили, що українські військові, а також кілька сотень цивільних осіб ховаються в підземних бункерах на території хімічного заводу "Азот" в промисловій зоні міста.

"Російські сили, ймовірно, будуть закріплені в "Азоті" і його околицях, поки українські бійці зможуть сховатися під землею. Це, ймовірно, тимчасово завадить Росії перекинути ці підрозділи для виконання завдань в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що малоймовірно, що Росія очікувала такого сильного опору або такого повільного, затяжного конфлікту під час початкового планування вторгнення.

Нагадаємо, зараз найскладніша ситуація на Донецькому і Луганському напрямках. Там росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька.

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Міністерство оборони УкраїниВеликобританіяВійна Росії проти УкраїниСєвєродонецьк