Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на юге

Вооруженные силы Украины штурмуют позиции оккупантов в Херсонской области на трех направлениях. Тем временем россияне пытаются атаковать на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter .

Согласно данным британской разведки, ВСУ продолжают наступление на Херсон на трех направлениях - в районе Николаевской области и со стороны Днепропетровской области.

Британцы пока не отображают на карте населенные пункты, которые, по некоторым данным, уже освобождены украинскими военными.

Тем временем российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на востоке. Там оккупанты по прежнему атакают в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей.