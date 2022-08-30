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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на юге

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Лондон, Вторник 30 августа 2022 15:24
Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на юге Фото: ВСУ штурмуют позиции оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины штурмуют позиции оккупантов в Херсонской области на трех направлениях. Тем временем россияне пытаются атаковать на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на юге

Согласно данным британской разведки, ВСУ продолжают наступление на Херсон на трех направлениях - в районе Николаевской области и со стороны Днепропетровской области.

Британцы пока не отображают на карте населенные пункты, которые, по некоторым данным, уже освобождены украинскими военными.

Тем временем российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на востоке. Там оккупанты по прежнему атакают в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Напомним, по данным британской разведки, Россия усилила свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона. Успех наступления ВСУ во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного военного округа Восточного военного округа РФ.

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