Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: яка ситуація на півдні

Збройні сили України штурмують позиції окупантів у Херсонській області на трьох напрямках. Тим часом росіяни намагаються атакувати на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Великої Британії в Twitter .

Згідно з даними британської розвідки, ВСУ продовжують наступ на Херсон на трьох напрямках - в районі Миколаївської області і з боку Дніпропетровської області.

Британці поки не відображають на карті населені пункти, які, за деякими даними, вже звільнені українськими військовими.

Тим часом російські війська намагаються прорвати українську оборону на сході. Там окупанти як і раніше атакують в районі Харківської, Луганської та Донецької областей.