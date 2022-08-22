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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

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Лондон, Понедельник 22 августа 2022 15:33
Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось Фото: украинские войска продолжают контрнаступление на южных рубежах (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают контрнаступление на южных рубежах. В то время как россияне пытаются продвинуться на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Так, согласно данным британской разведки, контрнаступление ВСУ проходит на трех направлениях - в районе Херсона (со стороны Николаевской области и вдоль правого берега Днепра) и на Изюмском направлении.

Также Вооруженные силы Украины сверхточно поражают стратегические цели врага. В частности, речь идет о базах и складах с боеприпасами.

Российские оккупационные войска в свою очередь не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Донбассе. Враг пытается продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, по данным британской разведки, Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.

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