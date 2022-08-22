Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

Українські війська продовжують контрнаступ на південних рубежах. У той час як росіяни намагаються просунутися на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, контрнаступ ВСУ проходить на трьох напрямках - в районі Херсона (з боку Миколаївської області і вздовж правого берега Дніпра) і на Ізюмському напрямі.

Також Збройні сили України надточно вражають стратегічні цілі ворога. Зокрема, мова йде про бази і склади з боєприпасами.

Російські окупаційні війська в свою чергу не залишають спроб прорвати українську оборону на Донбасі. Ворог намагається просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.