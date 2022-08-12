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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Фото: украинские Вооруженные силы на фронте (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. Оккупанты пытаются сломить оборону Украины на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, ситуация на фронтах особо не изменилась. Войска армии РФ пытаются продвинуться на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Однако российские атаки на восточном фронте слегка затормозились в связи с переброской основных сил на юг Украины.

Что касается ситуации на южных рубежах, то украинские Вооруженные силы пытаются наносить сверхточные удары по военным складам и пунктам командования противника. Контрнаступление ВСУ проводят на двух направлениях - в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Напомним, по данным Минобороны Британии, взрывы на территории военного аэродрома "Саки" привели к падению мощностей морской авиации РФ. Теперь российская сторона не считает оккупированный Крым своим "безопасным тылом".

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