Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Згідно з даними британської розвідки, ситуація на фронтах особливо не змінилася. Війська армії РФ намагаються просунутися на трьох напрямках - в Луганській, Донецькій і Харківській областях. Однак російські атаки на східному фронті злегка загальмувалися у зв'язку з перекиданням основних сил на південь України.

Що стосується ситуації на південних рубежах, то українські Збройні сили намагаються наносити надточні удари по військових складах і пунктах командування противника. Контрнаступ ЗСУ проводять на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.