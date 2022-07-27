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Британська розвідка підтверджує захоплення Вуглегірської ТЕС силами ПВК "Вагнера"

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Україна, Середа 27 липня 2022 09:45
Британська розвідка підтверджує захоплення Вуглегірської ТЕС силами ПВК "Вагнера" Фото: ПВК "Вагнера" захопила Вуглегірську ТЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська приватна військова компанія "Вагнера" досягла успіху в тактичному наступі на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС і селища Новолуганське. Деякі українські сили, ймовірно, вже виведені з цього району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зараз здійснює поїздку в Єгипет, Ефіопію, Уганду і Республіку Конго.

"Досить імовірно, що Росія спробує використовувати візити на захід для міжнародної продовольчої кризи і заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну", - вважають в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, з 2014 року Росія зробила значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, причому ПВК "Вагнера" часто використовувався її як один з її улюблених інструментів впливу в регіоні.

"Росія, ймовірно, в першу чергу взаємодіє з Африкою, тому що вважає, що це зміцнить ідентичність "великої держави", до якої Росія прагне. Її другорядні цілі, ймовірно, полягають в тому, щоб забезпечити товарні концесії і переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти захопили селище Новолуганське в Донецькій області, яке знаходиться під Світлодарськом.

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