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Британська розвідка відповіла, чи "розширила" Росія війну після заяви Лаврова

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Донбас, Неділя 24 липня 2022 08:59
Британська розвідка відповіла, чи "розширила" Росія війну після заяви Лаврова Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

"Розширення географії" війни Росії проти України, як про це заявляли у Москві не відбувається. Дрібні наступи окупантів на Донбасі залишаються зосередженими на Бахмутському напрямку, але досягають мінімального прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розширила географію своєї "спеціальної військової операції" за межі самопроголошених "ЛДНР". Він стверджував, що операція тепер включає нові додаткові райони, включно з українськими Херсонською та Запорізькою областями через те, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це, певно, неправда. Росія не "розширила" свою війну", - йдеться в повідомленні.

Як вважають у розвідці, захоплення цих територій України вже, певно, було початковою метою вторгнення Росії.

"РФ вторглася на ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи "референдумів" принаймні з середини березня", - зазначають у повідомленні.

Тобто, як допускає британська розвідка, існує реалістична ймовірність того, що Лавров своєю заявою проклав шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька.

Що сказав Лавров

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

До його заяв долучався пізніше й заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, той сказав, що РФ нібито потрібно "відсунути українських бійців" не лише від окупованого Донбасу, а й подалі від цих територій.

В українській розвідці після чого пояснили, що заяви агресора про те, що РФ "змінює географію" війни свідчить про намір ворога вирішити так званий "статус" окупованих територій України - Запорізької та Херсонської областей.

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