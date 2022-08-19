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Британская разведка объяснила, зачем Россия активно обстреливает Харьков

Новина українською →
Харьков, Пятница 19 августа 2022 09:41
Британская разведка объяснила, зачем Россия активно обстреливает Харьков Фото: британская разведка объяснила, зачем Россия активно обстреливает Харьков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. Таким образом они пытаются заставить украинских бойцов держать значительные силы на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Несмотря на то, что линия фронта на этом направлении мало продвинулась с мая, второй город Украины был под одними из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели целью достичь окраин за 24 часа", - говорится в отчете.

В британской разведке объяснили, что Харьков, который находится примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал, поскольку остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии.

"Залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие вызвали опустошение в значительных частях города", - отмечают в сообщении.

Там подчеркивают, что российские силы относительно незначительно удерживают Харьковский сектор, но все же "продолжают осуществлять локальные рейды и зондирование украинских сил".

"Вероятно, они (оккупанты - ред.) пытаются заставить Украину содержать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки на любых других направлениях", - подытожили в британской разведке.

Обстрелы Харькова

Напомним, как рассказал мэра Харькова Игорь Терехов, вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для города с начала войны. Российские войска ударили, в частности, по общежитиям, что повлекло за собой много смертей и ранений гражданских.

Так, по состоянию на вечер 18 августа было известно о 17 погибших и 42 раненых.

Добавим, уже сегодня утром оккупанты снова били по Харькову, атаковав ряд районов города.

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