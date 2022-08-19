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Британська розвідка пояснила, навіщо Росія активно обстрілює Харків

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 09:41
Британська розвідка пояснила, навіщо Росія активно обстрілює Харків Фото: британська розвідка пояснила, навіщо Росія активно обстрілює Харків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти щоденно обстрілюють Харків. Таким чином вони намагаються змусити українських бійців тримати значні сили на цьому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Попри те, що лінія фронту на цьому напрямку мало просунулася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - йдеться у звіті.

У британській розвідці пояснили, що Харків, який знаходиться приблизно в 15 км від російської лінії фронту, постраждав, оскільки залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.

"Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста", - зазначають у повідомленні.

Там підкреслюють, що російські сили відносно незначно утримують харківський сектор, але все ж "продовжують здійснювати локальні рейди та зондування українських сил".

"Ймовірно, вони (окупанти - ред.) намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їх як сили для контратаки на будь-яких інших напрямках", - підсумували в британській розвідці.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, як розповів мера Харкова Ігор Терехов, вечір 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для міста з початку війни. Російські війська вдарили, зокрема, по гуртожитках, що спричинило багато смертей та поранень цивільних.

Так, станом на вечір 18 серпня було відомо про 17 загиблих і 42 поранених.

Додамо, вже сьогодні вранці окупанти знову били по Харкову, атакувавши низку районів міста.

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Харків Війна Росії проти України
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