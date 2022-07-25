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Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: что изменилось

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 14:17
Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: что изменилось Фото: украинские военные на БМП (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины. В частности, оккупанты пытаются выйти на границу Луганской области. Однако украинские военные отбивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: что изменилось

Так, согласно данным британской разведки, российская армия пытается вести штурм по трем направлениям - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Противник продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Донбасса и Харьковской области.

При этом ВСУ отбивают атаки на восточном фланге. В то время как на юге Украины наши военные проводят успешную наступательную операцию для освобождения оккупированных территорий.

Кроме того, Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать склады с боеприпасами в тылу российских войск, в частности, на херсонском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области, а также уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии.

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