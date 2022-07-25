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Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що змінилося

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 14:17
Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що змінилося Фото: українські військові на БМП (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують наступ на сході України. Зокрема, окупанти намагаються вийти на кордон Луганської області. Однак українські військові відбивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що змінилося

Так, згідно з даними британської розвідки, російська армія намагається вести штурм за трьома напрямками - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Донбасу та Харківської області.

При цьому ЗСУ відбивають атаки на східному фланзі. У той час як на півдні України наші військові проводять успішну наступальну операцію для звільнення окупованих територій.

Крім того, Збройні сили України продовжують знищувати склади з боєприпасами в тилу російських військ, зокрема, на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники зупинили контрнаступ окупантів у Херсонській області, а також знищили командно-спостережний пункт Росгвардії.

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