Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що змінилося

Російські війська продовжують наступ на сході України. Зокрема, окупанти намагаються вийти на кордон Луганської області. Однак українські військові відбивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter .

Так, згідно з даними британської розвідки, російська армія намагається вести штурм за трьома напрямками - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Донбасу та Харківської області.

При цьому ЗСУ відбивають атаки на східному фланзі. У той час як на півдні України наші військові проводять успішну наступальну операцію для звільнення окупованих територій.

Крім того, Збройні сили України продовжують знищувати склади з боєприпасами в тилу російських військ, зокрема, на Херсонському напрямку.