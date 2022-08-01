Британська розвідка назвала вразливу для Росії ділянку фронту

Запорізький напрямок залишається для Росії вразливою ділянкою фронту. Тому військове керівництво РФ вирішило перекинути туди підкріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Британська розвідка вважає, що окупаційні війська продовжать штурм в районі Бахмута. Але Росія коригує свій план щодо Донбасу після того, як не змогла домогтися вирішального прориву.

"Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала робити тактичні атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим живу силу перекидають з північного сектора Донбасу на південь України.