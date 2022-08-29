Британская разведка назвала причины отстранения Шойгу от управления войсками в Украине

В российской армии насмехаются над министром обороны Сергеем Шойгу, который не имеет военного образования и опыта. По данным СМИ, он отстранен от реального руководства войсками в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сообщении, независимые российские СМИ недавно сообщили, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время отстранен от российского руководства, а оперативные командиры непосредственно информируют президента Путина о ходе войны.

По данным разведки, российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился.

"Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в министерстве по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сводке Минобороны Британии.