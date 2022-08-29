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Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу від управління військами в Україні

Фото: глава військового відомства РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

У російській армії насміхаються над міністром оборони Сергієм Шойгу, який не має військової освіти і досвіду. За даними ЗМІ, він відсторонений від реального керівництва військами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, незалежні російські ЗМІ нещодавно повідомили, що через проблеми, з якими Росія стикається у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу в даний час відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що атаки російської армії на Донбасі робляться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ. Росія побоюється великого контрнаступу України.

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