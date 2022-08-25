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Британская разведка назвала основные риски для захваченной Запорожской АЭС

Фото: захваченная Запорожская атомная электростанция подвергается опасности (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Захваченная российской армией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) стала источником опасности. Среди рисков нарушение систем охлаждения реакторов и повреждение резервного источника питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отметается в сводке, в начале марта российские войска атаковали и захватили Запорожскую атомную электростанцию.

При этом 21 августа 2022 года снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора. Российские войска пытались скрыть машины, припарковав их под трубами и мостками.

"Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в то время как Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, останутся нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки персонала, работающего под давлением.

Ранее британская разведка сообщала, что спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается. Россия оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами. Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

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Запорожская АЭС